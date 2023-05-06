تركيا تُحذر من ارتفاع أسعار الغذاء في العالم

ياسر رشاد - القاهرة - حذرت "أنقرة" من ارتفاع أسعار الحبوب والغذاء في العالم، إن لم تُؤخذ مطالب "موسكو" بالاعتبار في اتفاق الحبوب، مُشددة على أهمية تلبية مطالب روسيا المشروعة، حسبما أفاد وزير الخارجية التركي، "مولود تشاويش أوغلو".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة، أكد الوزير التركي، أن مُبادرة البحر الأسود "ساعدت كُل أسرة في العالم"، إذ انخفضت أسعار المواد الغذائية عالميًا بنسبة 9٪.

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وقال: "إذا لم يتم تمديد الموعد النهائي، ستحدث أزمة جديدة ولهذا يجب تلبية المطالب المشروعة لروسيا".

وصرح تشاووش أوغلو، في وقت سابق بأن الصعوبات في تنفيذ الجزء الروسي من صفقة الحبوب مُستمرة بسبب تعنت الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأوضح أن "الروس مددوا الاتفاق حتى الآن 60 يومًا، ويُريدون أن تتحقق توقعاتهم، لا يُمكننا أن نقول إن الجانب الروسي مُخطئ".

تجدر الإشارة إلى أن اتفاق الحبوب أبرم بمُبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا

والأمم المتحدة.

وينص على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق، وتقف العقوبات الغربية حجر عثرة على طريق تطبيق الاتفاق، إذ تعهدت دول العقوبات بعدم تقييد حركة الصادرات الروسية من الأسمدة والحبوب والزيوت والغذاء، فيما تُعاقب شركات التأمين وخدمات السفن التي تتعامل مع روسيا.

من ناحية أخرى، قال دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، إن شروط صفقة الحبوب في جزء من القطاع الزراعي الروسي لم يتم الوفاء بها، والوقت ينقضي كما في حكاية "الجلد المسحور"، والحوار مُستمر.