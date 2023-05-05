الجيش السوداني : الميليشيا المتمردة قاموا بخرق الهدنة

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الجيش السوداني في بيان ، عن خرق المليشيا المتمردة للهدنة المعلنة .

وجاء البيان كالتالي : -

تشهد جميع ولايات البلاد هدوء واستقرار أمني عدا أجزاء من العاصمة القومية.

استمرت المليشيا المتمردة في خرق الهدنة المعلنة وقامت بعدد من الانتهاكات التالية:

محاولة معاودة الهجوم على سلاح الإشارة، تصدت لهم قواتنا وكبدتهم خسائر كبيرة.

واصلت المليشيا المتمردة القصف العشوائي على بعض المناطق في محيط منطقة بحري ووسط الخرطوم بما فيها المناطق السكنية.

في إطار عمليات التخريب الممنهجة ونشر الفوضى بالعاصمة، قامت المليشيا المتمردة بنهب وحرق مول عفراء التجاري وكسر ونهب بنك الخرطوم بالفتيحاب.

تواصلت تعديات المليشيا المتمردة على البعثات الدبلوماسية بالبلاد، حيث احتلت عناصر منهم مقر الملحقية العسكرية للسفارة السعودية بحي الرياض وتمركزت به قوة على متن ١٧ عربة مسلحة.

أبلغت سفارة جمهورية تشاد بتعرض مجموعة من المتمردين لهم بمقر السفارة وحاولوا سرقة السيارة الرسمية للسفير إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك.

جار رصد تحركات تعزيزات للمليشيا المتمردة من جنوب كردفان على متن ٥٢ عربة مسلحة تجاوزت منطقة جبرة الشيخ، ومجموعة أخرى قادمة من إقليم النيل الأزرق على متن ٣٨ عربة متحركة حاليا على طريق المناقل

وجاري المتابعة والرصد الدقيقين لكل التحركات العسكرية للمليشيا داخل وخارج العاصمة وقواتنا على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي متغيرات.

لاحظنا استنفار قيادة المليشيا المتمردة لعناصر ومرتزقة غير سودانيين من دول غرب أفريقيا، مما يفسر مظاهر من سلوكياتهم الغريبة على قيم وعادات الشعب السوداني من انتهاك لحرمات البيوت ونهب الممتلكات العامة والخاصة والجنوح إلى تدمير وتخريب المنشآت الحيوية بالبلاد، كما تلاحظ استخدامهم لسيارات مدنية صالون وبكاسي يشتبه أنها مسروقة من مواطنين.

نجدد الدعوة لأفراد المليشيا بعدم جدوى الاستمرار في هذه المغامرة الفاشلة والاستفادة من عفو السيد القائد العام بالتبليغ لأقرب قيادة أو وحدة عسكرية بجميع أنحاء البلاد، كما نشير إلى إستعداد القوات المسلحة تسهيل ترحيل الأجانب منهم إلى بلادهم بسلام.