شكرا لقرائتكم خبر عن تواجد الجميع من أجل مصر.. صفحة الحوار الوطنى ترصد لقطات من الجلسة الافتتاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى أبرز اللحظات وأهم لقطات المشاركين في افتتاحية انطلاق الحوار الوطني التي عقدت الأربعاء الماضى في قاعة المؤتمرات.

وقالت إن المساحات المشتركة كانت الأساس، والتوافق كان لبنة بناء المشهد، مضيفة أنه على قلب وطن واحد، تواجدت مختلف التيارات والأطياف، بوطنية وتجرد وإخلاص، وبحرص جاد يدفعه إعلاء مصلحة وطننا الحبيب، للتحاور من أجل الوصول إلى الأفضل، بحوار جاد تملؤه روح المشاركة والتكاتف من أجل نهضة الوطن.