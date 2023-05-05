اخبار العالم

تواجد الجميع من أجل مصر.. صفحة الحوار الوطنى ترصد لقطات من الجلسة الافتتاحية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/28
  • 2/28
  • 3/28
  • 4/28
  • 5/28
  • 6/28
  • 7/28
  • 8/28
  • 9/28
  • 10/28
  • 11/28
  • 12/28
  • 13/28
  • 14/28
  • 15/28
  • 16/28
  • 17/28
  • 18/28
  • 19/28
  • 20/28
  • 21/28
  • 22/28
  • 23/28
  • 24/28
  • 25/28
  • 26/28
  • 27/28
  • 28/28

شكرا لقرائتكم خبر عن تواجد الجميع من أجل مصر.. صفحة الحوار الوطنى ترصد لقطات من الجلسة الافتتاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى أبرز اللحظات وأهم لقطات المشاركين في افتتاحية انطلاق الحوار الوطني التي عقدت الأربعاء الماضى في قاعة المؤتمرات.

وقالت إن المساحات المشتركة كانت الأساس، والتوافق كان لبنة بناء المشهد، مضيفة أنه على قلب وطن واحد، تواجدت مختلف التيارات والأطياف، بوطنية وتجرد وإخلاص، وبحرص جاد يدفعه إعلاء مصلحة وطننا الحبيب، للتحاور من أجل الوصول إلى الأفضل، بحوار جاد تملؤه روح المشاركة والتكاتف من أجل نهضة الوطن.

344790592_198753056343281_5237261784762346125_n

 

344936652_622927136072029_3445253541449542914_n

 

345028316_201388229354386_3745403762175736396_n (1)

 

345034501_618881273619955_6530153612417924098_n

 

345048246_958573145142116_138219793971682536_n

 

345066993_801044241028559_4732136049212456395_n

 

 

345071203_193632823497900_5798788506601113359_n

 

345074031_1209665363078570_630767852957241158_n

 

345143213_964998041201217_3361686970751799441_n

 

 

345149229_189786807322724_4448437519674103025_n

 

345154440_980501566358942_276745002502157134_n

 

 

345157312_613087450744983_7428824531444430261_n

 

 

345162699_952488495894435_7971271311919391549_n

 

 

345164856_255798113499538_1145318465870513521_n

 

 

345170582_765165891810861_6718869597457351839_n

 

 

345173341_261857369581255_7081257947424190498_n

 

 

345180572_188627817432666_3522615267655002514_n

 

 

345205011_2466487896862247_8135619463083077834_n

 

 

345211087_154497364254321_4311975462588709415_n

 

 

345217883_1865048210531050_54988145394303113_n

 

 

345227985_794373815150742_1778283900473184936_n

 

 

345245279_615456627285327_187434041113598248_n

 

 

345252933_1280507526227330_1413677261433957398_n

 

 

345254268_590883806440437_3156830239832273359_n

 

 

345256816_555599049979465_2437472599223489017_n

 

 

345257614_202123572627825_2136788704261478308_n

 

 

345288390_542487484756177_5495014283885032977_n

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا