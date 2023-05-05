شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينشر جدول أعمال الملتقى التدريبى لتعزيز قدرات الأعضاء بحضور قيادات الحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لحزب "مستقبل وطن" على الفيس بوك، البرومو الخاص بالملتقى التدريبى لتعزيز قدرات قيادات وكوادر حزب مستقبل وطن، الذى ينطلق غدا السبت.

ومن المقرر، أن تلقى الجلسات الضوء على عدد من الموضوعات أبرزها، جلسات بعنوان "حزب مستقبل وطن أفكار وبمادئ، إدارة العمل الحزبى والتنظيمى، قضايا الإصلاح الإدارى، دور الأحزاب وتطور الحياة السياسيةـ التحديات الاقتصادية الحالية والمستقبليةـ، حوار مفتوح حول العمل الحزبى وتجارب وخبرات في إدارة الانتخابات، قضايا التنمية المحلية في مصر، الإطار الدستورى للحياة السياسية ودور حزب مستقبل وطن.

وتضمن البرومو المتحدثين وهم :

•المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن ، ورئيس مجلس الشيوخ .

•المهندس أشرف رشاد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن ، ونائب رئيس الحزب.

• النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، وأمين التنظيم.

•النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن .

• النائب حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن .

• د. محمد كمال مستشار رئيس حزب مستقبل وطن .

• النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن .

• النائب فخرى الفقى أمين الشئون الاقتصادية والاستثمار بحزب مستقبل وطن .

• النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

• النائب أحمد الجندى أمين سر لجنة التجارة والصناعة بمجلس الشيوخ، و أمين التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن .

• النائب جمال حلمى السعيد، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب.

• د. على الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني.

• د. صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

• السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.

• د. عصام شعث أمين عام وزارة التنمية المحلية.

• السفير حمدى لوزا مستشار وزير الخارجية للشئون الأفريقية.