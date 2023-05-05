روسيا تُوجه انتقادات حادة للاتحاد الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة -

انتقدت الناطقة باسم الخارجية الروسية، "ماريا زاخاروفا"، بشدة الاتحاد الأوروبي ومسؤول السياسة الخارجية والأمن فيه "جوزيف بوريل"، وذلك بعد إشادته بالخطة الأوكرانية للسلام واستخفافه بمُبادرة الصين.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة، كتبت زاخاروفا عبر "تلجرام": "بوريل يقول الاتحاد الأوروبي يعتقد أن خطة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي هي خطة السلام الوحيدة لأوكرانيا، ولا تأخذ بروكسل المُبادرة الصينية على محمل الجد".

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وأضافت: "أولًا، ليس هذا ما يعتقده الاتحاد الأوروبي، ولا حتى بوريل، وإنما الولايات المتحدة الأمريكية. وثانيًا، لو كان الاتحاد الأوروبي قادرًا على "اعتقاد شيء"، لما حدث ما حدث".

وبحسب زاخاروفا، فإن "خطة السلام" التي طرحها زيلينسكي، "ليست خطة ولا سلمية، وإنما هي كُتيب تعليمات أمريكي آخر لإثارة الصراع في أوروبا".

وشددت زاخاروفا على أن "المُقترحات المُقدمة

نيابة عن خمس سكان الكوكب والاقتصاد الرائد في العالم، لا يُمكن الاستخفاف بها إلا للشخص الذي لا يعرف شيئًا عن الجغرافيا السياسية أو الشخص ذي المنطق الاستعماري الذي لا يحترم أولئك الذين يعتبرهم "أدنى مرتبة منه".

وتابعت ساخرة: "بوريل استثناء سعيد، فهو يجمع في شخصيته كلا الصفتين في آن واحد".

وفي وقت سابق، قال مسؤول السياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل" إن خطة رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي هي خطة السلام "الوحيدة"، أما المُبادرة الصينية فلا يُمكن أخذها على محمل الجد.