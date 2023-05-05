ضابط أمريكي سابق يُفجر مُفاجأة بشأن الحرب الروسية الأوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن ضابط المخابرات الأمريكي المُتقاعد، "سكوت ريتر"، أن روسيا ستُحلق بأوكرانيا شر هزيمة حتى نهاية هذا الصيف، أو مطلع الخريف المُقبل، قائلاً "شخصيًا، أعتقد أن موسكو قد راكمت الإمكانات العسكرية من أجل إلحاق الهزيمة العسكرية بكييف بحلول نهاية هذا الصيف، بداية الخريف".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الجمعة، أضاف "ريتر"، لا وجود لأي سبب "لخسارة روسيا من وجهة نظر عسكرية"، وفي السياق ذاته أعرب عن رأيه بأن الولايات المتحدة تفقد مكانتها كقوة مُهيمنة عالمية خلال النزاع الأوكراني.

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تُجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق،

شكّك ريتر في أن قوات كييف قادرة على تنظيم "هجوم مُضاد ناجح".

من ناحية أخرى، أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف خلال مؤتمر صحفي في العاصمة كييف أن مرحلة التحضير لهجومها المُضاد الواسع النطاق "شارفت على نهايتها".

وأضاف "تم التعهد بمُعدات وأصبحت جاهزة وسلّمت جُزئيًا، بالمعنى الواسع، نحن جاهزون"، مُؤكدًا "إن شاء الله (عندما يكون) الطقس مواتيُا ويُصدر قرار القادة سنقوم بذلك".