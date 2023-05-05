وزير الخارجية التركي يُعلن موعد زيارته لموسكو

ياسر رشاد - القاهرة -

يعتزم وزير الخارجية التركي، "مولود تشاويش أوغلو"، زيارة العاصمة الروسية "موسكو" في يوم 10 مايو الجاري للقاء نظيره الروسي "سيرجي لافروف".

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة، قال تشاويش أوغلو: "تلقينا تأكيدًا رسميًا من موسكو، وفي 10 مايو سنزور موسكو، في الصباح سيكون لدي الفرصة لإجراء مُباحثات مع لافروف".

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وأشار إلى أنه بعد ذلك، سيتسع الاجتماع ليضم وزيري خارجية إيران وسوريا، لبحث تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأنه من المقرر عقد اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران في موسكو 10 مايو الجاري.

جاء ذلك في مقابلة للوزير مع قناة NTV، حيث تابع أنه "لم يعرف بعد من سيُمثل إيران بالضبط في الاجتماع، لأن الرئيس الإيراني والوفد المرافق له

يُخططون للقيام بجولة في إفريقيا في هذه المواعيد"، إلا أن الوزير أشار إلى أن "الروس اقترحوا موعد 10 مايو، وهو ما يبدو أنه سيكون موعد الاجتماع في موسكو".

وكانت روسيا قد استضافت، ديسمبر الماضي، أول مُحادثات بين وزيري الدفاع التركي والسوري مُنذ 11 عامًا، حيث انحازت تركيا، التي كانت قبل اندلاع الحرب الأهلية على علاقات وثيقة مع دمشق، إلى جانب مُعارضي الرئيس السوري بشار الأسد، مُنذ ذلك الحين، ظلت العلاقات التركية مع سوريا صعبة، إلا أنها تشهد في الآونة الأخيرة إمكانية للتطبيع التدريجي