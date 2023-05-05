ملف الهجرة يُشعل أزمة قوية بين فرنسا وإيطاليا

ياسر رشاد - القاهرة -

اشتعلت أزمة قوية بين "فرنسا وإيطاليا"، بعد تصريحات وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمانان"، مُنتقدًا عجز روما عن التعامل مع ملف الهجرة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الجمعة، دعت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن لـ"حوار هادىء" بين بلادها وإيطاليا.

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وقالت بورن للصحفيين اليوم الجمعة: "أكرّر أن إيطاليا شريك أساسي لفرنسا، وأن علاقتنا تقوم على الاحترام المُتبادل، وأننا سنُعطي الأولوية للتشاور والحوار الهادىء لمُواصلة العمل معًا".

هذا وقد تم الإعلان يوم أمس عن إلغاء وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني زيارته إلى باريس بعد تصريحات للوزير دارمانان والتي اعتبرها "غير مقبولة" عندما أكد الأخير فيها عجز رئيسة وزراء إيطاليا عن حل مشكلة الهجرة في

بلادها.

وقال دارمانان يوم الخميس إنّ ميلوني "عاجزة عن حلّ مشاكل الهجرة" في بلادها التي تشهد وصول أعداد قياسية من المُهاجرين عبر المتوسط.

وصرّح لإذاعة "ار ام سي" إنّ "السيدة ميلوني، حكومة اليمين المُتطرّف التي اختارها أصدقاء السيدة (مارين) لوبن، عاجزة عن حلّ مشاكل الهجرة بعدما انتُخبت على هذا الأساس".

وردّت "روما" سريعًا على هذه التصريحات، مع إلغاء وزير الخارجية الإيطالي الاجتماع الذي كان مُقررًا مساء الخميس في باريس مع نظيرته كاترين كولونا.