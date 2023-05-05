زلزال يضرب غرب العاصمة الإيرانية طهران

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت إيران، اليوم الجمعة، زلزالًا بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة ملارد غرب العاصمة طهران، وذلك وفقاً لمنظمة الطوارئ في البلاد.

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وقال المتحدث باسم منظمة الطوارئ في البلاد مجتبى خالدي: "إن الهزة وقعت على عمق 8 كيلومترات من سطح الأرض، دون تداول أنباء حتى الآن عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية"، بحسب ما نقلته وكالة إرنا الإيرانية للأنباء.

وضرب زلزال، بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، يوم الأربعاء الماضي،

مدينة آران وبيدكل في محافظة أصفهان وسط إيران.

وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية، كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7.7 درجات ضرب شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37 ألف قتيل و 100 ألف مصاب.

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