جيش الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الـ 14 على التوالي

ياسر رشاد - القاهرة - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فرض حصارها المستمر على مدينة أريحا، لليوم الـ14 على التوالي، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل المدينة ومخارجها الرئيسية والفرعية.

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وأفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن قوات الاحتلال تواصل نصب حواجزها العسكرية على مداخل مدينة أريحا، وإيقاف المركبات والشاحنات وتفتيشها والتدقيق في هويات الركاب، وإعاقة حركة وتنقل المواطنين والبضائع.

ويقيم الاحتلال حواجزه على مداخل المدينة الرئيسية وهي: المدخلان الشماليين للمدينة بطريقي "هيئة التدريب" و"المعرجات"، والمدخل الجنوبي للمدينة قرب مخيم عقبة جبر، والمدخل الشرقي المعروف بالبوابة الصفراء قرب معبر الكرامة.

وأدت انتهاكات الاحتلال في أريحا من بداية العام الجاري، وفق آخر الإحصائيات لمحافظة أريحا والأغوار إلى استشهاد

9 شهداء قتلوا بدم بارد لا تتجاوز أعمارهم 28 عاما، و45 جريحا، و137 معتقلا وهدم الاحتلال 12 منزلا وتوجيه اخطارات بالهدم لـ 55، وما زالت إسرائيل تحتجز جثامين 6 شهداء، وتستهدف الفلسطينيين بإجراءاتها العقابية.

فيما بلغت قيمة مجموعة خسائر مدينة أريحا في القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة به من شهر 2 ولغاية شهر 4، 221 مليون شيقل، فيما بلغت خسائر مدينة أريحا في القطاع ذاته خلال فترة الأعياد 121.4 مليون شيقل.

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