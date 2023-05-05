عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

ياسر رشاد - القاهرة - رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي في القدس القديمة، أدى عشرات آلاف الفلسطينيين اليوم صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.

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وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن نحو 40 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، وسط انتشار قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد، وتمركزها عند بواباته، والتدقيق في البطاقات الشخصية للمصلين، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

كذلك أداء المصلون صلاة الغائب في المسجد الأقصى بالقدس و مساجد قطاع غزة على روح الشهيد خضر عدنان وشهداء نابلس

واستشهد ثلاثة فلسطينيين في البلدة القديمة بمدينة نابلس، صباح أمس

الخميس، ويوم الثلاثاء الماضي استشهد الأسير خضر عدنان من سكان بلدة عرابة في جنين، بعد إضراب عن الطعام استمرّ 86 يومًا، رفضًا لاعتقاله.

ويرتفع عدد الفلسطينيين الذين ارتقوا برصاص الاحتلال منذ بداية العام إلى 112 شهيدًا، بينهم 106 شهيدًا من الضفة الغربية والقدس، و3 شهداء من الداخل المحتل، و3 شهداء من قطاع غزة، من بينهم 20 شهيدًا تحت سن 18 سنة.

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