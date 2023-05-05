لافروف يتعهد بالرد بإجراءات ملموسة على هجوم الكرملين

ياسر رشاد - القاهرة - حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، من أن موسكو سترد بإجراءات على هجوم الطيران المسير على الكرملين، قائلًا إن "لصبرنا حدوداً".

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وقال سيرجي لافروف إن إجراء محادثات مع الغرب أمر "حتمي"، مؤكداً على استعداد موسكو لذلك، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

وأوضح لافروف للصحفيين عقب اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون في الهند "روسيا مستعدة لإجراء محادثات مع الدول الغربية عاجلاً أو آجلاً".

وهاجم لافروف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، واصفاً إياه بأنه "دمية في يد الغرب".

وأضاف "من دون حل المشكلة الجيوسياسية الرئيسية المتمثلة برغبة الغرب في الحفاظ على هيمنته بإملاء إرادته على الجميع، لا يمكن حل أي أزمات سواء في أوكرانيا أو في أي جزء آخر من العالم".

وكانت روسيا أعلنت يوم الأربعاء الماضي إحباط ما وصفتها بأنها محاولة أوكرانية "لاغتيال" الرئيس فلاديمير بوتين من خلال هجوم

بالطيران المسير على الكرملين.

واتهمت موسكو واشنطن بالوقوف وراء الهجوم، إذ قال الكرملين إن القرارات المتعلقة بمثل هذه الهجمات "لا تُتخذ في أوكرانيا بل في الولايات المتحدة".

غير أن كييف نفت اتهام موسكو لها باستهداف الكرملين، وقالت إن الاتهامات الروسية مقدمة لهجوم واسع على أوكرانيا.

واعتبر لافروف اليوم أن كييف لا يمكنها أن تقرر مهاجمة الكرملين بطائرات مسيرة دون موافقة الغربيين. وتابع: "من الواضح أنه كان عملاً عدائياً، ومن الواضح تماماً أن إرهابيي كييف ما كانوا ليقدموا على ارتكابه بدون علم سادتهم". وأضاف "سنرد بإجراءات ملموسة".

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