شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت عبد القوى: مجلس أمناء الحوار الوطنى يواصل استعداداته لبدء جلسات اللجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، أن المجلس في حالة انعقاد دائم خلال الأيام القليلة القادمة، للاستعداد لبدء انطلاق جلسات اللجان ووضع اللمسات الأخيرة لها حتى تخرج بصورة مشرفة وتحقق الغاية منها في استيعاب كافة الآراء داخلها والاستماع للجميع، وإتاحة مناخ مناسب لطرح المقترحات والأفكار.

وأشار إلى أن أجندة اجتماعات اللجان ستكون يوم للمحور السياسي ويوم للمحور الاقتصادي وآخر الاجتماعي على مدار الاسبوع، لينعقد 4 لجان خلال اليوم ذاته، مشيرا إلى أن الجلسات تشمل مناقشة 113 قضية وهو أمر ليس بقليل، قائلا: "لا نهدف لتشخيص المشكلات وإنما نسعى للمعالجة بمقترحات وحلول".

وشدد أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني كانت علامة نجاح للحوار ومؤشر بفاعلية المخرجات والاهتمام الرئاسي بها، موضحا أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت معبرة عن الاهتمام بالحوار الوطني وهو ما يعطي دلالة كبيرة بتشجيعه، لافتا إلى أن حضور رئيس الوزراء يبرز مدى أهمية الحوار لدى كافة الجهات وتأثيره، خاصة وأن الحوار ليس مكلمة وإنما أداه من أدوات الدولة التي يمكن ممارستها للوصول لتوصيات تدعم استكمال مسيرة الإصلاح.

وأشار إلى أن المشاركات بالجلسة الافتتاحية شهدت زخم كبير وغير مسبوق من القوى السياسية، مشددا أن هناك حرص لدى المجلس لتوفير كافة الآليات في استيعاب كافة الأراء، وألا يوجد إقصاء لأي رأي، وفي حالة عدم التوافق بالمناقشات سترسل أيضا المطالب لرئاسة الجمهورية.

وكانت قد انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لـ"الحوار الوطنى" الأربعاء الماضي بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء على طاولة واحدة ضمن خطة الدولة للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة.