دوي صوت انفجارات ضخمة قرب محيط القصر الرئاسي بالسودان

ياسر رشاد - القاهرة - دوى صوت قصف مدفعي، اليوم الجمعة، في محيط القصر الجمهوري والقيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة السودانية الخرطوم، بالرغم من الهدنة الجديدة التي تم الإعلان عنها لمدة 72 ساعة.

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من جهته رهن الجيش السوداني وقفه القتال فورا بإلقاء قوات الدعم السريع السلاح أولا.

جاء ذلك في تصريحات لمبعوث الجيش السوداني إلى إثيوبيا دفع الله الحاج، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

يأتي هذا فيما يسعى المسؤول الأممي للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، للقاء قائدي الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، لبحث توفير ممرات انساني، محذرا من أن القتال قد

يتسبب في كارثة إنسانية، يمكن أن تمتد إلى دول أخرى.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا، قال إنه سيستهدف الأفرادَ المسؤولين عن تهديد سلام السودان وأمنه واستقراره، وتقويضِ انتقاله للديمقراطية.

وفي وقت سابق، قالت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز إن أمد الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع سيطول على الأرجح، لأن كلا منهما يعتقد أنه قادرٌ على تحقيق الانتصار عسكريا.

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