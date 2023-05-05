الدعم السريع تعلن موافقتها على تمديد الهدنة لـ72 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت قوات الدعم السريع، فجر اليوم الجمعة، قبولها تمديد الهدنة لـ72 ساعة بوساطة سعودية أمريكية في محاولة لحل النزاع الدائر مع الجيش السوداني منذ أكثر من أسبوعين، مؤكدة موافقتها على طلب وقف إطلاق النار في السودان.

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وكتب الحساب الرسمي للدعم السريع على "تويتر":

استجابة لوساطة أمريكية- سعودية، نعلن تمديد أجل الهدنة لـ72 ساعة إضافية، من أجل فتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

نؤكد قبولنا طلب وقف إطلاق النار والالتزام به.

ونعلن ترحيبنا بالمبادرات المحلية والإقليمية والدولية.

أكدت قوات الدعم السريع التزامها الصارم بالهدنة المعلنة، مطالبة الجيش بفعل الأمر نفسه.

ويأتي هذا التطور بعد انتهاء اليوم الأول من هدنة تستمر 7 أيام أعلن الجيش السوداني الموافقة عليها، علمًا بأن الهيئة

الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا (إيغاد) هي التي اقترحت الهدنة.

وأكدت قوات الدعم السريع التزامها بالهدنة الإنسانية، لكنها لم تأتِ على ذكر مسألة الأيام السبعة.

وعلى الأرض، يتواصل القتال العنيف بين الطرفين.

ودوت أصوات القصف والاشتباكات في الخرطوم وأم درمان وبحري المتجاورة.

وقال الصادق أحمد (49 عامًا) وهو مهندس من الخرطوم: "منذ مساء أمس وهذا الصباح هناك ضربات جوية وأصوات اشتباكات"، وفق "رويترز".

وذكر سكان أن القصف العنيف في الخرطوم، الخميس، عرقل جهود توصيل المساعدات التي يحتاجها المدنيون العالقون بشكل عاجل، بحسب "أسوشيتد برس".

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