انت الان تتابع خبر رئيسي يعلق على زيارته لدمشق: تمثل انعطافة بتوسيع العلاقات بين إيران وسوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتحدث رئيسي، لدى عودته إلى طهران قادما من دمشق، عن نتائج زيارته إلى سوريا التي استغرقت يومين، واصفا هذه الزيارة بأنها ذات أهمية كبيرة للبلدين، "كونها تأتي بعد 12 عاما من صمود الشعب السوري وحكومته بدعم من إيران بوجه مؤامرات وفتن الأعداء".وأضاف رئيسي أن "الشعب السوري وشعوب المنطقة يعتقدون اليوم أن إيران ركيزة قوية، يمكنهم الاعتماد عليها والثقة بها، موضحا أن زيارته تمثل انعطافة في توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية والأمنية بين إيران وسوريا"، معتبرا أنها "تعبر من جهة أخرى، عن تقدير مقاومة وصمود الشعب السوري وحكومته بوجه هجمات الأعداء".

وأكد رئيسي أن "تغير الظروف لصالح الشعب السوري والمنطقة بات مشهودا بعد 12 عاما من المقاومة"، مضيفا أن "إيران وسوريا تمتلكان فرصا وظروفا جيدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، عن طريق تأسيس مصرف وشركات تأمين مشتركة وتصفير التعرفة التجارية بين البلدين، وكذلك توسيع أعمال الترانزيت بين إيران والعراق وسوريا".

