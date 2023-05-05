زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب غرب اليابان

ياسر رشاد - القاهرة - ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر منطقة إيشيكاوا غرب اليابان، اليوم الجمعة، حسب ما أعلنت السلطات اليابانية.

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وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أنه لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) بعد الزلزال.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا

بلغت شدته 4.3 درجة هز بنغلادش.

وذكر المركز في وقت سابق أن الزلزال، الذي وقع على بعد 14 كيلومترا شمال شرقي العاصمة داكا، بلغت شدته 5.2 درجة.

وأضاف أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

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