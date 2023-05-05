انت الان تتابع خبر رئيس تونس يقيل وزيرة الصناعة والطاقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب حساب الرئاسة التونسية على "تويتر": "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمرًا يقضي بإنهاء مهام السيدة نائلة نويرة القنجي، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة".

ولم يقدم الحساب مزيدا من التفاصيل حول أسباب الإقالة أو من سيخلفها في المنصب.



وكانت القنجي تولت منصبها في حكومة نجلاء بودن منذ عام 2021.