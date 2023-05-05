انت الان تتابع خبر تصل لـ25 مليوناً.. الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين والمنتسبين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تم منح وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع التي تبدأ من 5 مليون ولغاية 25 مليون".

وأوضح البيان ان "صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ الزبون عبر إرساله رسالة نصية تعلمه بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات لمنحه اياها وصرفها عن طريق بطاقة الماستر كارد والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".



ودعا، "المستفيدين من تلك السلفة الى مراجعة فروع المصرف او منافذ الصرف لاستلام السلفة".

واضاف البيان ان "المصرف يواصل العمل على منح وجبات جديدة من السلف تباعا وبحسب الجداول والتوقيتات الزمنية للمتقدمين عليها من خلال التطبيق الالكتروني الخاص بمصرف الرافدين".

