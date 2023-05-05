انت الان تتابع خبر أمريكا تتعهد بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي: سنتخذ كل الإجراءات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء تصريحات سوليفان خلال ندوة بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى بالعاصمة الأميركية.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي:" إن أفضل وسيلة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية هي التوصل إلى اتفاق فعال معها، وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان عدم امتلاكها السلاح النووي، بما في ذلك مواصلة نظام العقوبات".



وأضاف: "في الوقت نفسه لا نزال نفضل الحل الدبلوماسي لهذا الملف، لقد ذهبت إيران بعيدا في تخصيب اليورانيوم خلافا لما كان عليه الحال بعد توقيع الاتفاق معها".

وتابع: "اعتقد أن أي اتفاق جديد يجب أن يعيد الوضع إلى سابق عهده بما يضمن عدم تمكن إيران من تصنيع أي سلاح نووي".

