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أمريكا تتعهد بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي: سنتخذ كل الإجراءات

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بغداد - ياسين صفوان - جاء تصريحات سوليفان خلال ندوة بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى بالعاصمة الأميركية.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي:" إن أفضل وسيلة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية هي التوصل إلى اتفاق فعال معها، وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان عدم امتلاكها السلاح النووي، بما في ذلك مواصلة نظام العقوبات".


وأضاف: "في الوقت نفسه لا نزال نفضل الحل الدبلوماسي لهذا الملف، لقد ذهبت إيران بعيدا في تخصيب اليورانيوم خلافا لما كان عليه الحال بعد توقيع الاتفاق معها".

وتابع: "اعتقد أن أي اتفاق جديد يجب أن يعيد الوضع إلى سابق عهده بما يضمن عدم تمكن إيران من تصنيع أي سلاح نووي".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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