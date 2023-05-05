حقنة هتلر.. أكبر خطر على الصحة

ياسر رشاد - القاهرة - حذرت وزارة الصحة والسكان من قيام البعض بالحصول على حقنة البرد، أو ما يعرف بـ "حقنة هتلر"عند الإصابة بنزلات الإنفلونزا.

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "إن الفيروس المنتشر خلال هذه الفترة بين المواطنين هو دور نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية".

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تابع: "نزلات البرد يتم الشفاء منها خلال 3 أيام من خلال تناول السوائل الدافئة والراحة التامة"، مشيرًا إلي أن الإنفلونزا الموسمية تظل على مدار 10 أيام من خلال معالجة سخونة الجسم بخوافض الحرارة.

قال: "نحذِّرُ من الحصول على حقن البرد المنتشرة في الصيدليات، إذْ تحتوي

على مضاد حيوي وكورتيزون وهي تمثل خطورة على فئة كبيرة من المواطنين".

أضاف: هناك حالات وفاة حدثت خلال الفترة الماضية بسبب حقن البرد المنتشرة والحصول عليها بشكل عشوائي من قبل المواطنين ونصح بالحرص على عدم الحصول على المضادات الحيوية لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا وعدم تناول أي أدوية دون الرجوع إلى الطبيب المشرف على الحالة والمختص.

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