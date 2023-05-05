شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الدعم السريع" تعلن تمديد الهدنة في السودان 72 ساعة إضافية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت قوات الدعم السريع، التي تخوض حرباً عسكرية منذ منتصف أبريل الماضي، مع الجيش، تمديد الهدنة الإنسانية في السودان، لمدة 72 ساعة إضافية.

وأفادت قوات الدعم السريع في بيان لها نشرته عبر حسابها في تويتر، بأن تمديد الهدنة الجديدة، جاء بناء على وساطة أمريكية سعودية.

وقالت إن الهدف من ذلك "فتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة".

وأضافت: "نؤكد قبولنا طلب وقف إطلاق النار والالتزام به. ونعلن ترحيبنا بالمبادرات المحلية والاقليمية والدولية".

بالتوازي مع ذلك، أعلن المدير الطبي لمستشفى الأبيض التعليمي في كردفان، عبدالرحيم محمد إبراهيم، مقتل 12 مدنياً بينهم 7 أطفال، خلال اشتباكات مسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع، يوم الخميس.

واندلعت يوم الخميس اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، داخل مدينة الأبيض حوالي 300 كيلو غرب العاصمة الخرطوم، استمرت نحو 7 ساعات استخدمت فيها المدافع الثقيلة، بحسب شهود.

وقال المدير الطبي لمستشفى الأبيض التعليمي، عبدالرحيم محمد ابراهيم لـ "إرم نيوز" إن مشرحة المستشفى استقبلت 12 حالة وفاة وسط المدنيين نتيجة الاشتباكات، بينهم 7 أطفال، إضافة إلى 19 إصابة.

وأوضح أن الوضع داخل المستشفى مترد جداً، لنقص الكادر الطبي وانقطاع الكهرباء والمياه، مناشداً المواطنين التبرع بالدم للتعامل مع الحالات الطارئة.