شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رقم 6 في حكومة بودن.. إقالة وزيرة الصناعة والطاقة التونسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الرئاسة التونسية، الخميس، أن الرئيس قيس سعيد أصدر قرارًا بإقالة نائلة نويرة القنجي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة.

ولم توضح الرئاسة التونسية في بيان بهذا الشأن أسباب إقالة الوزيرة القنجي.

وكان قيس سعيد قد أكد خلال لقاء مع رئيسة حكومته نجلاء بودن على "ضرورة مزيد إحكام التنسيق بين عمل كل الوزارات لأن كل قطاع مرتبط بعديد القطاعات الأخرى ولأن الدولة التونسية واحدة".

وشدد على "ضرورة أن يشعر كل مسؤول في كل لحظة بأنه في خدمة الدولة التونسية وفي خدمة المجموعة الوطنية وأن يكون مثالا يحتذى به في الانضباط وفي التقشف سواء في عمله أو خارجه".

وأكد سعيد أن "تونس لن تقبل بأي إملاءات من أي جهة كانت، فالحلول يجب أن تنبع من الإرادة الشعبية التونسية وأن تكون تونسية خالصة وفي خدمة الأغلبية المفقرة التي عانت ولا تزال تعاني من البؤس والفقر".

إقالة تعد الـ6 من حكومة نجلاء بودن، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، أمرًا يقضي بإنهاء مهام وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة.

وبدأت حكومة بودن عملها في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بتشكيلة تتكون من 24 وزيرا، إضافة إلى كاتبة دولة وحيدة.

وأقال الرئيس التونسي قيس سعيد 5 وزراء وكاتبة الدولة في الفترة الأخيرة بينهم وزير الخارجية عثمان الجرندي ووزيرة التجارة فضيلة الرابحي ووزير التشغيل والمتحدث باسم الحكومة نصر الدين النصيبي كما قدم وزير الداخلية توفيق شرف الدين استقالته منذ أقل من شهر.