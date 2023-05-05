شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تهديد أمريكي صريح لأطراف النزاع.. بايدن يؤكد ضرورة إنهاء صراع السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، على أن المعارك الدائرة منذ أسابيع في السودان "يجب أن تنتهي"، مهددا بعقوبات جديدة بحق الجهات المسؤولة عن إراقة الدماء.

وقال الرئيس إنه وقع مرسوما يعزز صلاحيات الإدارة الأمريكية لفرض عقوبات على الأفراد الذين يهددون السلام والأمن والاستقرار في السودان ويقوضون العملية الانتقالية الديمقراطية ويستخدمون العنف ضد المدنيين ويرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن الأمر يتعلق بفتح الباب أمام إمكان فرض عقوبات، مشيرة إلى أن واشنطن تحتفظ بالتالي بالحق في فعل ذلك في وقت لاحق، رافضة تحديد أي جدول زمني لذلك أو إعطاء أي مؤشرات بشأن الأشخاص الذين قد تطالهم العقوبات.

كما جدد بايدن في البيان دعوته إلى "وقف دائم لإطلاق النار" بين الجيش وقوات الدعم السريع.

واعتبر أن العنف الدائر في السودان مأساة، وخيانة للمطالب الواضحة للشعب السوداني بحكومة مدنية وانتقال إلى الديموقراطية، مضيفا: "يجب أن ينتهي".

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل: "يمكنني أن أؤكد لكم أننا سنستخدم هذه السلطة الجديدة بشكل مناسب لمحاسبة المسؤولين عن سلوكيات عنيفة".

من جهتها حذرت مديرة الاستخبارات الأميركية أفريل هينز خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الخميس من أنه يجب توقع نزاع "طويل الأمد" لأن "الجانبين يعتقدان أنهما قادران على الانتصار عسكريا وليست لديهما أي أسباب للجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وعلى غرار مسؤولين دوليين آخرين، حذرت من أن القتال قد يسبب تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين وحاجات ضخمة لتقديم مساعدة في المنطقة.