السعودية على موعد من خسوف قمري الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - ظاهرة فلكية رائعة تشهدها سماء السعودية والعالم العربي، وهي خسوف شبة ظل عميق للقمر مساء اليوم الجمعة 5 مايو 2023، وتستمر الظاهرة 4 ساعات و18 دقيقة، ويكون 96٪ من قرص القمر داخل شبة ظل الأرض، عند الذروة العظمى للخسوف، وكان آخر مرة يحدث فيها خسوف بهذا العمق في يناير 2020.

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن خسوف شبة الظل ظاهرة تحدث عندما يمر القمر عبر منطقة خارجية من ظل الأرض، وتسمى شبه الظل، وعادة في هذا النوع من الخسوف تخفت إضاءة القمر، ولكن بالكاد يمكن ملاحظة أي تغيير عند رصده بالعين المجردة.

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أضافت الجمعية، أن هذا الخسوف يتمتع بخصائص تجعله استثنائيًا، ويمر القمر بأكمله تقريبًا داخل ظل شبه الأرض، وبالتالي سيكون انخفاض إضاءة القمر أكثر وضوحًا، من المعتاد وتسمى مثل هذه الحالات خسوف شبه ظل كامل، والسبب في ندرته لأن الفرصة لدخول القمر إلى ظل الأرض، في نقطة ما تكون عالية جدًا بمجرد مروره بالكامل داخل شبة ظل القمر.

لفتت إلى أنه، ليحدث الخسوف يجب أن يعبر القمر البدر نقاط حيث يلتقي مداره، مع مدار الأرض تسمى (العقدة الصاعدة او العقدة الهابطة)، وفي هذا الحدث يعبر القمر العقدة الهابطة قبل حوالي 17 ساعة من حدوث هذا الخسوف.

تكون مراحل الخسوف في نفس الوقت في كل المناطق، وسيبدأ الخسوف بدخول القمر إلى منطقة شبة ظل الأرض، عند الساعة 06:14 مساء بتوقيت مكة، وفي هذه المرحلة يكون القمر، لا يزال تحت الأفق محليًا وبعد ظهوره فوق الأفق لن يشاهد أي تغيير في إضاءة قرص القمر، وسيبدو كالمعتاد في مثل هذا الوقت من الشهر القمري.

ثم يصل الخسوف إلى ذروته العظمى عند الساعة 08:22 مساء بتوقيت مكة (05:22 مساء بتوقيت غرينتش) باتجاه الأفق الجنوب الشرقي، وسيكون هذا أفضل وقت لرصد خفوت إضاءة قرص القمر، ورؤية وعتمه واضحة في طرفة اليسار (بالنسبة للراصد) نظرًا لاقتراب

القمر إلى حدود 5%، من ظل الأرض في ذلك الوقت.

بالتزامن مع ذلك، سيصل القمر لحظة الاكتمال عند الساعة 08:34 مساء بتوقيت مكة، ويكون أكمل نصف مدارة حول الأرض هذا الشهر.

أشارت الجمعية الفلكية، إلى أن الخسوف سوف ينتهي بخروج القمر، من منطقة شبة ظل الأرض عند الساعة 10:31 مساء بتوقيت مكة.

بعكس كسوف الشمس يمكن رصد خسوف القمر بالعين المجردة، ويفضل استخدام منظار أو تلسكوب صغير لرؤية التفاصيل عن سطح القمر، وكذلك تصوير الخسوف في مراحل مختلفة، حيث يمكن للكاميرا الرقمية مثبتة على حامل ثلاثي، التقاط أدق التفاصيل مع عدسة لا يقل طولها البؤري عن 300 مم، أو بعدسة الكاميرا للهاتف الذكي فوق العدسة العينية.

تحتوي بعض أحدث الهواتف على أوضاع تصوير مناسبة لسماء الليل، لذا يمكن محاولة استخدامها بدلًا من الكاميرا الرقمية، لكن لا يزال الحامل ثلاثي ضروريًا.

السبب في عدم حدوث الخسوف شهريًا، هو أن مدار القمر حول الأرض مائل بحوالي 5 درجات على مدار الأرض حول الشمس، ما يعني بأن القمر يقضي معظم الوقت إما أعلى أو أسفل مستوى مدار الأرض حول الشمس، وظل الأرض يكون على نفس المستوى لذلك لا يحدث خسوف شهريًا.

لفتت الجمعية، إلى أن ظاهرة خسوف القمر تعطينا لمحة عن عمل الميكانيكا السماوية على نطاقات زمنية طويلة.