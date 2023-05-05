إصابات بين الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال بنابلس

ياسر رشاد - القاهرة - أصيب أربعة مواطنون فلسطينيون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة، جنوب نابلس، بشمال الضفة الغربية، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

إصابات بين الفلسطينيين في مواجهات ضد الاحتلال الإسرائيلي

أفاد مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل، بأن طواقم الجمعية تعاملت مع 4 إصابات بالرصاص المعدني، و15 إصابة بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.

أضاف جبريل أن طواقم الإسعاف نقلت طفلاً إلى مركز طوارئ ابن سينا في حوارة، نتيجة إصابته بالاختناق، كما جرى إخلاء منزل بسبب كثافة الغاز السام في المنطقة.

كانت قوات الاحتلال قد أعدمت، ظهر اليوم، المواطنة إيمان عودة (26 عامًا) برصاصة بمنطقة الصدر، قرب دوار عينابوس، وسط البلدة.