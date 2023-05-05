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أوكرانيا تسقط طائرة مسيرة فقدت السيطرة عليها

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الأوكراني، أن الطائرة المسيرة التي جرى إسقاطها الخميس فوق العاصمة كييف طائرة أوكرانية فقد السيطرة عليها، وفق سكاي نيوز عربية.

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وكانت الدفاعات الأوكرانية دمرت في وقت سابق الخميس طائرة مسيرة في محيط القصر الرئاسي في العاصمة كييف، مما أدى إلى اندلاع حريق

ناجم عن عملية الإسقاط.

ودفع الأمر البعض إلى الاعتقاد أن الطائرة المسيرة روسية، وحلقت فوق القصر الرئاسي بكييف ردا على استهداف مبنى الكرملين، الذي تتهم موسكو القوات الأوكرانية بالضلوع فيه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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