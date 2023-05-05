بيان عاجل من الجيش السوداني حول الاشتباكات مع قوات الدعم السريع

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد "السودان" انسدادًا سياسيًا كبيرًا بسبب الخلاف بين الحاكم الفعلي للبلاد، قائد الجيش "البرهان" وقائد قوات الدعم السريع "حميدتي"، وفي هذا الصدد، أعلنت القوات المسلحة السودانية أن الموقف العملياتي بجميع أنحاء البلاد، وكُل المُدن والمناطق العسكرية مُستقر وهادئ عدا أجزاء من منطقة العاصمة ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس، قالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية "تواصل خرق المُتمردين للهُدنة المُعلنة مُنذ صباح اليوم، وذلك بالهجوم على منطقة بحري العسكرية فجر اليوم، وقد تم دحرهم وتكبيدهم خسائر كبيرة".

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أضافت: "حاول العدو مُنتصف نهار اليوم الهجوم على قيادة منطقة العاصمة المركزية بالخرطوم وتصدت له قواتنا بنجاح وحاليًا تُسيطر عليها قواتنا بالكامل".

تابعت قائلة: "تعرضت مدينة الأبيض وقيادة الفرقة الخامسة مشاة "الهجانة" لهجوم غادر من المُتمردين نهار اليوم، وقد تم سحق العدو وتكبيده خسائر كبيرة جارى حصرها ويقوم رجال الهجانة حاليًا بمُطاردة فلول العدو خارج المدينة".

حذرت أنه "يُجري رصد تجمعات للمُتمردين في مناطق ببحري وشرق الخرطوم جاري مُتابعتها بدقة وقواتنا في كامل جاهزيتها للتصدي لأية مُغامرة جديدة".

أوضحت أنه "تواصلت أيضًا المُمارسات الإرهابية للمُتمردين وذلك بنهب البنوك التجارية والمحلات، كما استولوا

على مستشفى التوليد بأم درمان وطردوا المرضى وحولوه لموقع عسكري، كما قاموا بتعطيل عمل هيئة الإمدادات الطبية المركزية مما أدى إلى توقف الإمداد الدوائي بجميع أنحاء البلاد".

أفادت بأنه "في إطار عمليات التخريب الواسعة للمُرافق الخدمية بالبلاد، قام المُتمردون بإجبار بعض المهندسين على تعطيل محطات التحكم الرئيسية للكهرباء والمياه، مما أدى إلى انقطاعها عن مناطق واسعة من البلاد، ننوه مواطنونا بالابتعاد عن مواقع الاشتباكات، وعدم التعامل مع أي أجسام غريبة لحين وصول الفرق الفنية المُختصة للتعامل معها حفاظًا على سلامتهم، ونُجدد الدعوة للمُتمردين بالكف عن التمادي في التمرد على الدولة، والاستفادة من عفو السيد القائد العام بالتبليغ لأقرب قيادة أو وحدة عسكرية".

وفي وقت سابق، قال الجيش السوداني إن ما تم إحباطه خلال الأسبوعين الماضيين، "كان مُحاولة فاشلة للاستيلاء على الحُكم بقوة المُتمردين وغطاء سياسي كامل".