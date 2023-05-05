إسرائيل تُحذر سوريا وإيران لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، "يوآف غالانت"، سوريا وإيران، خلال زيارة يُؤديها لدولة اليونان، قائلًا: "خلال الأشهر الستة الماضية، أرسلت إيران طائرات إلى سوريا أسبوعيًا لتسليم أسلحة لاستخدامها في الإرهاب".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية، مساء اليوم الخميس، أضاف غالانت: "على دمشق أن تُدرك أن الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة على أية هجمات تشن من أراضيه، لن نسمح لإيران بإقامة قوة عسكرية في سوريا أو بناء طريقًا سريعًا لإيصال أسلحة مُتطورة إلى لبنان".

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كما أشار إلى أن "إيران" تُواصل الأخرى برنامجها للحصول على قدرات عسكرية نووية.

وتابع قائلًا: "علينا أن لا نُخطئ، إيران لن تكتفي بقنبلة نووية واحدة وحتى الآن حصلت على مواد مخصبة بنسبة 20 في المائة و60 في المائة لخمس قنابل

نووية"، مُشددًا على أن تل أبيب ستستخدم كُل الوسائل المتاحة لمنع إيران نووية، مُتوقعًا الأمر نفسه من المجتمع الدولي.

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أشارت إلى أن يوآف غالانت بدأ الخميس زيارتين رسميتين لليونان وقبرص الرومية، ابتداءً من أثينا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، "يوآف غالانت"، أن "إيران" قد يكون لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصُنع خمسة أسلحة نووية، مُحذرًا خلال زيارته إلى أثينا، طهران من أن المُضي قدمًا في التخصيب إلى مستوى الأسلحة قد يُشعل المنطقة.