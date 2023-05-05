فنزويلا تدعم الرئيس الروسي بعد الهجوم على الكرملين

ياسر رشاد - القاهرة - بحث الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، مع نظيره الفنزويلي، "نيكولاس مادورو"، سُبل تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية الفنزويلية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، حسبما أفاد "الكرملين".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الخميس، قال الكرملين في بيانه: "تم خلال المُحادثة الهاتفية بحث سُبل تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية الفنزويلية، وتنفيذ المشاريع المشتركة في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة، ومشاريع التعاون الإنساني بين البلدين".

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وأضاف: "ندد نيكولاس مادورو بشدة بمُحاولة نظام كييف قصف الكرملين بطائرتين مسيرتين، مُعربًا عن تضامنه ودعمه لروسيا نيابة عن شعب فنزويلا".

وفي وقت سابق، دان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الهجوم بالطائرات المسيرة على الكرملين، مُعبرًا عن التضامن مع روسيا "شعبًا وحكومةً".

وصرح مادورو في بيان، نشرته الخارجية الفنزويلية، يوم الأربعاء، بأنه "يُعبر عن إدانته الكاملة للمُحاولة البائسة لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأكد مادورو أن "جمهورية فنزويلا البوليفارية تُعبّر عن تضامنها الكامل مع روسيا شعبًا وحكومةً في ظل هذه الأحداث، وتأمل بأن الأجهزة المعنية ستُحاسب مُنفذي ومُدبري هذا الهجوم".