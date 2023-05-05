إسرائيل تُحذر إيران من تخصيب اليورانيوم

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف غالانت"، أن "إيران" قد يكون لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصُنع خمسة أسلحة نووية، مُحذرًا خلال زيارته إلى أثينا، طهران من أن المُضي قُدمًا في التخصيب إلى مستوى الأسلحة قد يُشعل المنطقة.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس، قال وزير الدفاع الإسرائيلي "بدون شك، إيران لن تكتفي بقنبلة نووية واحدة".

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وأضاف: "حتى الآن حصلت إيران على مواد مُخصبة بنسبة 20 و60 بالمائة تكفي لخمسة أسلحة نووية، التقدم الإيراني والتخصيب إلى 90 بالمائة خطأ فادح من جانب إيران ويُمكن أن يُشعل المنطقة".

وتابع قائلاً: "بقدر ما هو معروف، إيران ليس لديها أي يورانيوم مُخصب إلى المستوى العسكري".

يُذكر أن نسبة تخصيب اليورانيوم للاستخدام في محطات الطاقة النووية عادة ما تكون أقل من 20 بالمائة، في حين أن التخصيب بنسبة 90 بالمائة يُعتبر من فئة الأسلحة.

وتُجادل القيادة الإسرائيلية بأنه لا يُمكن منع إيران من تطوير أسلحة نووية إلا بالتهديد بعمل عسكري، بينما تُفضل الولايات المتحدة العودة إلى الجهود الدبلوماسية مُتعددة الأطراف.