حرس الحدود يواصل تسهيل وتسريع إجراءات القادمين من السودان

يواصل حرس الحدود مهامه ضمن الأعمال المنوطة بوزارة الداخلية وقطاعاتها المشاركة في تسهيل وتسريع إجراءات جميع القادمين إلى المملكة من جمهورية السودان عبر عمليات الإجلاء الإنسانية، وتسهيل دخول المواطنين وتقديم الدعم اللازم لرعايا الدول الشقيقة والصديقة. وسخرت إدارة حرس الحدود وبإشراف ومتابعة من مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبد الله الشهري، إمكاناتها المادية والتقنية والبشرية كافة، عبر ميناء جدة الإسلامي؛ لتسريع إنها إجراءات القادمين، وتسهيل دخولهم، إضافة إلى متابعة عملية دخول وخروج العاملين داخل الميناء، والقادمين عبر رحلات الإجلاء المستمرة، وتنظيم حركة المركبات والحافلات داخل الميناء بما يحقق أعلى مستويات السلامة والأمان، بالتكامل مع جميع الأجهزة الحكومية المشاركة في عمليات الإجلاء وفق اختصاص كل جهة.



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