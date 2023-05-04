انت الان تتابع خبر وزير إسرائيلي يهدد: سنستخدم كل الوسائل لمنع إيران نووية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال غالانت: "خلال الأشهر الستة الماضية، أرسلت إيران طائرات إلى سوريا أسبوعيا لتسليم أسلحة لاستخدامها في الإرهاب"، على حد تعبيره.

وأضاف: "على دمشق أن تدرك أن الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة على أية هجمات تشن من أراضيه، لن نسمح لإيران بإقامة قوة عسكرية في سوريا أو بناء طريق سريع لإيصال أسلحة متطورة إلى لبنان".



كما اشار إلى أن إيران تواصل الأخرى برنامجها للحصول على قدرات عسكرية نووية.

وتابع قائلا: "علينا أن لا نخطئ، إيران لن تكتفي بقنبلة نووية واحدة وحتى الآن حصلت على مواد مخصبة بنسبة 20 في المائة و60 في المائة لخمس قنابل نووية"، مشددا على أن "تل أبيب ستستخدم كل الوسائل المتاحة لمنع إيران نووية، متوقعا الأمر نفسه من المجتمع الدولي".