شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الريادة: الحوار الوطنى سينقل نبض الشارع للقيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كمال حسنين رئيس حزب الريادة، إن الحوار الوطنى يهدف لوضع رؤية مستقبلية سياسية اقتصادية اجتماعية تتواكب مع الجمهورية الجديدة التى أرسى دعائمها الرئيس السيسى.

وأضاف رئيس حزب الريادة لـ"الخليج 365"أن الحوار الوطني أعاد الروح لعدد كبير من الأحزاب المصرية لم تكن مشاركة في الحياة السياسية، والحوار الوطنى أصبح بمثابة قبلة حياة للأحزاب السياسية، لأنه منحهم مساحة للتشاور حول كل الموضوعات والقضايا فى المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وخاصة أن تحرك الحوار في 3 اتجاهات، وهي المحاور السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والخروج بنتائج إيجابية لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية من خلال الجلسات التي ستعقد الأيام المقبلة.

وتابع أن الحوار سينقل نبض الشارع للقيادة السياسية، التى تهتم بحل كل المشكلات التى تشغل المواطن، وانعقاد الحوار الوطنى حاليا خطوة ممتازة، فى ظل أوضاع عالمية صعبة للغاية، تلقى بظلالها على مصر، وهناك توافقًا على ضرورة الخروج برؤية مشتركة تكون بمثابة دستور مجتمعى جديد، يرسم خريطة شاملة لمستقبل مصر فى كل القطاعات، وذلك للخروج بنتائج مرضية وتكون قابلة للتنفيذ في الشارع المصري من أجل الدولة المصرية وشعبها وذلك على نهج وأسس الجمهورية الجديدة التي تعمل عليها القيادة السياسية في الوقت الحالي .