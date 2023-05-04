شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الإصلاح والنهضة: أثار الحوار الوطنى ستنعكس على المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الحزب أرسل للحوار الوطنى العديد من المقترحات الخاصة بالمحور الاقتصادي، تتابعا :تقدمنا بمقترحات حول قضية الاستثمار وتعامل المستثمرين مع جهة واحدة وتيسير كافة الإجراءات للمستثمرين.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وعد وأوفى بعد دعوته للحوار الوطنى ، موضحا أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني كانت جيدة، لافتا إلى أن أثار الحوار الوطني ستنعكس على المواطن.

وأوضح هشام عبد العزيز، أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى ضمت كل أطياف الشعب المصري، حتى لو اختلفوا في الرأي فكلهم تجمعهم مصلحة الوطن.