عاجل.. انفجارات قوية تهز العاصمة الأوكرانية كييف

ياسر رشاد - القاهرة - هزت انفجارات قوية العاصمة الأوكرانية "كييف"، حسبما أفادت قناة "تي إس إن" التلفزيونية في إعلان عاجل لها.

ووفقًا لما ذكرته القناة الأوكرانية، أكد شهود عيان تحليق طائرات مسيرة في السماء فوق مركز كييف، ومُحاولة الدفاع الجوي الأوكراني إسقاطها، وأن الانفجارات لا تتوقف مُنذ أكثر من 20 دقيقة.

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وتم في وقت سابق إطلاق صفارات الإنذار في مُقاطعة كييف مُحذرة من ضربات جوية روسية.

وتحدث سيرجي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية، عن دوي انفجارات واندلاع حرائق في حي سولومينسكي في كييف جراء سقوط حطام طائرات مسيرة.

وفي وقت سابق، أعلن سيرجي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف،

أن كثافة الهجمات التي تعرضت لها المدينة الليلة الماضية كانت الأعلى مُنذ بداية العام الحالي.

وفي منشور عبر "تليجرام" نقلت إدارة المدينة عن بوبكو قوله: "لم تشهد مدينتنا ضربات بمثل هذه الكثافة الشديدة مُنذ بداية العام الحالي"، وذلك خلال حالة تأهب جوي استغرقت 3,5 ساعة.

وأدعت السُلطات الأوكرانية أن الدفاعات الجوية دمرت كل الصواريخ والمسيرات في سماء كييف، مُشيرة إلى سقوط حطام في بعض مناطق المدينة، من دون تقديم تفاصيل عن الأضرار.