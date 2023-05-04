قرار عاجل من السويد باعتقال الدنماركي حارق كتاب الله

ياسر رشاد - القاهرة - قررت دولة السويد "الواقعة في أوروبا الشمالية"، اعتقال السياسي الدنماركي المُتطرف راسموس بالودان، زعيم حزب "هارد لاين"، بعد إحراقه "كتاب الله" أمام السفارة التركية في يناير الماضي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "Aftonbladet"، مساء اليوم الخميس، أنه سيتم توقيف المدعو بالودان بمُجرد دخوله الحدود السويدية، ويتم اعتقاله على الفور.

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يُذكر أنه قبل أشهر عدة، تم فتح تحقيقًا ضد بالودان حول حقائق بإثارة الكراهية العرقية والعداوة، فضلًا عن توجيه الشتائم والاعتداء الجسيم على مسؤول رسمي، وقد دُعى للاستجواب، لكنه ذكر أنه لن يأتي إلى

السويد.

ولفت المدعي العام السويدي، أدريان كومبييه هوج، بإمكانية استجواب بالودان في الدنمارك بمُعاونة الشرطة الدنماركية.

تجدر الإشارة إلى أن بالودان يصف الاتهامات المُوجهة إليه بأنها "سخيفة".

وقال بالودان: "لا تنوي الشرطة السويدية بشكل عام وشرطة (مدينة) مالمو على وجه الخصوص تقديم الحماية لي، لذلك يعتبر قدومي إلى السويد أمرًا خطيرًا بالنسبة لي"، واصفًا شرطة مالمو بأنها "كومة من القمامة المُسلمة".