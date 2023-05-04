حادث قطار يُنهي حياة شخصين في ألمانيا

ياسر رشاد - القاهرة -

لقي شخصين مصرعهما في حادث قطار قُرب مدينة كولونيا "الواقعة في ولاية شمال الراين- فيستفالن غرب ألمانيا".

ووفقًا لما ذكرته "وكالة الأنباء الألمانية"، مساء اليوم الخميس، أفادت مصادر بأن القطار، يُعتقد اصطدامه بمجموعة من الأشخاص الذين كانوا يعملون على القضبان بالقُرب من بلدة هويرث.

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وذكرت المصادر أن موظفو الطوارئ والشرطة وعلماء النفس كانوا في مكان الحادث، وتم اغلاق الطريق أمام المزيد من حركة القطارات.

وفي وقت سابق، أثار مقطع فيديو للشرطة الألمانية وهي تسحب طفلاً من عائلته المُسلمة، ردود أفعال استدعت بيانًا لتوضيح حقيقة ما جرى خاصة بعد ظهور الطفل يبكي طالبًا المساعدة أثناء انتزاعه بالقوة.

وأكد مُتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي أن الشرطة أخذت الطفل

من عائلته المُسلمة "بعد أن أفادت مدرسته بأن الأسرة كانت تعلم الطفل أن المُتحولين جنسيًا ومثليي الجنس أمر غير مقبول في دين الإسلام".

وهذا الطفل من عائلة مُهاجرة مُسلمة وأخذت الشرطة قرارًا بإبعاده قسرًا عن عائلته في مدينة بريمرهافن، حيث انتشر مقطع الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما دخل رجال الشرطة و"وكالة حماية الطفل" أحد المنازل، وشُوهد أفراد الأسرة وهم يصرخون على الضباط، ويخبرونهم أن الطفل الصغير يُعاني من بعض المشاكل الصحية.