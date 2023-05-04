دولة عربية تكشف عدد الولادات المُسجلة خلال 2022

ياسر رشاد - القاهرة -

كشفت "وزارة الصحة العراقية" عدد الولادات المُسجلة داخل الدولة وخارجها خلال 2022، مُؤكدة "تم تسجيل (903,016) ولادة داخل البلاد، عدا إقليم كردستان، فيما سجلت (3,105) ولادة لعراقيين خارج البلاد".

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس، أوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر أن "وزارة الصحة وبتوجيه مباشر من السيد الوزير الاستاذ الدكتور صالح الحسناوي أولت اهتمام خاص بالصحة الإنجابية وبتخصص النسائية والأطفال وتقديم الرعاية الصحية المُتكاملة".

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وأضاف أن "المؤسسات الصحية في العراق شهدت ولادة (903,016) ولادة عدا إقليم كردستان، فيما سجلت الوزارة (3,105) ولادة خارج العراق في مُختلف دول العالم"، مُبينًا أن "ولادات الذكور كانت الإجمالي (463,327) فيما بلغت ولادات الاناث (442,794) ولادة".

وأوضح البدر أن "العاصمة بغداد تصدرت أعداد الولادات بواقع (206,922) ولادة فيما حلت البصرة بالمرتبة الثانية بواقع (92,147) ولادة، ومحافظة نينوى بالمرتبة الثالثة بواقع (88,302)، فيما كانت محافظة النجف الاشرف الأقل بنسبة الولادات بواقع (47,519) ولادة".

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى ان "الولادات داخل المستشفيات الحكومية بلغت 76% والولادات داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية 1,3% في وقت بلغت الولادات داخل المستشفيات الاهلية بنحو 22%"، مبيناً أن "الولادات الطبيعية منها بلغت (512,746) ولادة، في وقت بلغت الولادات القيصرية بنحو (390,270) ولادة".

وأفاد بأن "العراق سجل ولادات لعراقيين خارج العراق في العديد من الدول خلال 2022 من بينها تركيا وألمانيا وأمريكا والسويد وبريطانيا وأستراليا وإيران وسوريا والأردن والإمارات وغيرها من الدول".

وأكد المتحدث العراقي أن "جميع الولادات حظيت بتقديم الرعاية الصحية سوى للأمهات أو المولود وتلقت العلاجات لحين خروجها من المستشفى ومن ثم انتقلت الرعاية إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية للمُتابعة الصحية".