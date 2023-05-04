أمريكا تستبعد استخدام روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة -

استبعدت "الولايات المتحدة"، أن تستخدم "روسيا" أسلحة نووية في أوكرانيا، حسبما أفادت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، "أفريل هينز".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس، قالت "هينز" في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي ردًا على سؤال يتعلق باستخدام روسيا لأسلحة نووية في أوكرانيا: "فيما يتعلق بمجتمع الاستخبارات، نعتبر أن ذلك مُستبعد جدًا".

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وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مُؤخرًا بأن الغرب قد تجاوز كُل الخطوط في سياسته المُعادية لروسيا، فضلاً عن التهديدات المُستمرة لموسكو.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن نشر روسيا

أسلحة نووية في بيلاروس جاء ردًا على الحرب الهجينة الشاملة التي يشنها الغرب ضد روسيا.

من ناحية أخرى، أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هينز، أن كييف تُشارف على الانتهاء من تحديد موعد ونطاق هجومها المُضاد على الجيش الروسي في أوكرانيا.

وقالت هينز في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي: "القوات الأوكرانية ما زالت تضع اللمسات الأخيرة على الأولويات المُحددة وتوقيت وحجم الهجوم".