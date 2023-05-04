أوكرانيا تضع اللمسات الأخيرة لهجومها المُضاد

ياسر رشاد - القاهرة - تشارف "أوكرانيا" على الانتهاء من تحديد موعد ونطاق هجومها المُضاد على الجيش الروسي في كييف، هكذا صرحت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، "أفريل هينز".

وفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس، قالت هينز في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي: "القوات الأوكرانية ما زالت تضع اللمسات الأخيرة على الأولويات المُحددة وتوقيت وحجم الهجوم".

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قال رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميغال، في إبريل أن الهجوم المُضاد الأوكراني يُمكن أن يبدأ في الصيف.

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الهجوم كان مُقررًا في 30 إبريل فيما أكد خبراء أنه من الصعب تصديق التصريحات المُتناقضة التي تُصدر عن كييف وواشنطن، وقد تكون ضمن حملة تضليل.

في وقت سابق، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة أمدت أوكرانيا بجميع الوسائل اللازمة لتنفيذ الهجوم المُضاد.

جاء ذلك وفق ما أدلى به كيربي لشبكة CNN، إذْ تابع: "لقد أصبح لدى أوكرانيا كل ما تحتاجه لشن هجومها المُضاد خلال الأسابيع أو الأشهر المُقبلة"، إلا أنه في الوقت نفسه قال: "إنه لن يُفصح عن توقيت بدء هذا الهجوم، حتى لو كانت لديه معلومات بشأنه، لأنه يُعتبر ذلك من اختصاص فلاديمير زيلينسكي".

كانت روسيا سبق وأرسلت مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمدادها أوكرانيا بالأسلحة، فيما أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستُصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

من جانبها صرحت الخارجية الروسية بأن دول "الناتو" إنما "تلعب بالنار" بتزويدها أوكرانيا بالسلاح، وأشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يُسهم في نجاح المُفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.

من ناحية أخرى، نفت الولايات المتحدة الأمريكية تورطها في هجمات الطائرات المسيرة على الكرملين.

جاء ذلك على لسان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي على الهواء لقناة MSNBC، إذْ تابع: "لا نعرف حتى الآن ما حدث، ولا نقوم بأي تقييمات، لقد رأيت تعليقات دميتري بيسكوف في الصباح، والمزاعم بشأن تورطنا بطريقة ما في هذا الأمر، بإمكاني التأكيد لكم أنه لم تكن هناك أي مشاركة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، ومهما كان الأمر، فإن الولايات المتحدة لم تكن مُتورطة".