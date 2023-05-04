تعليق أمريكي جديد بشأن الهجوم على الكرملين

ياسر رشاد - القاهرة -

نفت "واشنطن" وجود دليل لديها بما يُؤكد أو ينفي تورط "كييف" في اعتداء الطائرتين المسيرتين الفاشل على الكرملين مُؤخرًا، هكذا صرحت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، "أفريل هينز".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء، قالت "هينز" في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي: "من الواضح أنكم رأيتم أن الحكومة الأوكرانية نفت تورطها في هذه الأحداث، وفي هذه المرحلة، ليس لدينا بيانات تسمح بإجراء تقييم مُستقل".

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وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد صرح في وقت سابق اليوم بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقف وراء هجوم أوكرانيا على الكرملين بمساعدة الطائرات المسيرة وهي من اختارت أهداف كييف، ووصف مُحاولات

تبرؤ كييف وواشنطن من هذه الأعمال والهجمات الإرهابية بأنها "سخيفة تمامًا".

وكانت الخدمة الصحفية للكرملين قد أفادت أنه في ليلة 3 مايو، حاول نظام كييف قصف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرات مسيرة، إلا أنه تم إحباط الهجوم.

ولم تقع إصابات أو أضرار بالمُمتلكات نتيجة لذلك، فيما قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت لاحق إن الرئيس "بوتين" لم يكن في الكرملين في هذا الوقت.