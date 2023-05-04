إيطاليا تدعم مُبادرات السلام بين روسيا وأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة -

تدعم "روما" كُل مُبادرات السلام بين روسيا وأوكرانيا، حسبما أفاد وزير الخارجية الإيطالي، "أنطونيو تاجاني"، قائلاً "نحن نُؤيد كُل مُبادرات السلام: مُبادرة الفاتيكان، مُبادرة الصين، وآمل أن تُؤديان إلى حل إيجابي للحرب بكييف".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "آكي" الإيطالية، مساء اليوم الخميس، أضاف "تاجاني" على هامش مؤتمر (حالة الاتحاد) المُنعقد في المعهد الأوروبي بمدينة فلورنسا: "نُريد السلام ونعمل من أجله، ولا يُمكن أن يكون السلام بالتأكيد استسلام أوكرانيا".

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من ناحية أخرى، أفادت صحيفة Il fatto Quotiiano، بأن السُلطات الإيطالية رفضت تحمل المسؤولية

عن الحالة المزرية للأسلحة المنقولة إلى نظام كييف كجزء من برنامج حلف "الناتو" لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا.

وبحسب الصحفيين، أكدت وزارة الدفاع الإيطالية أن الحكومة السابقة للبلاد كانت مُنخرطة في اختيار الأسلحة لنقلها إلى أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن صيانة عشرين مدافع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز M109L، والتي أصبحت موضوع استياء من أوكرانيا، تم تنفيذها في الولايات المتحدة.