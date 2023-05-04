تحذيرات أوروبية من تهديد أزمة أوكرانيا للاستقرار العالمي

ياسر رشاد - القاهرة - حذَّر رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، "بوجار عثماني"، من أن تداعيات "الأزمة الأوكرانية" قد تُشكل تهديدًا للسلام والاستقرار العالميين، جاء ذلك في اجتماع لمجلس الأمن الدولي.

وفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الخميس، قال عثماني: "خطابي بصفتي الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يُمثل دعوة للعمل الجاد والبحث الفوري عن السلام".

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شدد على أن "العواقب المُحتملة لهذه الأزمة شديدة بما يكفي لتهديد السلام والاستقرار العالميين".

من ناحية أخرى، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم

المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي كانت ناجحة.

قال نيبينزيا في حديث للقناة الأولى للتلفزيون الروسي، يوم الثلاثاء: "أعتقد أن رئاستنا كانت ناجحة ودون أي حوادث".

أفادت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق، أن موسكو "تمكنت من ضمان عمل مجلس الأمن الدولي بنجاح رغم تفاقم الأوضاع الناجم عن أعمال الوفود الغربية".