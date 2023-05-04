نيابة عن الملك .. تركي بن محمد بن فهد ييشارك في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، للعاصمة البريطانية لندن، وذلك للمشاركة في مراسم تتويج جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.



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