شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزى: ملفات الأمن القومى والسياسية الخارجية لا يمكن أن تدار جماهيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن سبب التطرق لملف الأمن القومي والسياسة الخارجية في مناقشات الحوار الوطني، قائلا إن ملف الأمن القومي والسياسة الخارجية لها محددات الدولة المصرية على مدار عقود وهذه لا تتغير، وهي ثوابت الدولة.

وأضاف «فوزي»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن الأمن القومي والسياسات الخارجية لها أدواتها معروفي وهي وزارات الخارجية والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي، وقنواتها أيضا معروفة.

ولفت أن علاقات الدول ببعضها حساسة، ولا تتوفر الجميع المعلومات حول علاقات الدول، ومثل هذه الملفات لا يمكن أن تدار جماهيريا، وأدواتها وقنواتها معروفة.