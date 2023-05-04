شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الاتحاد: الرئيس السيسي وضع الاستراتيجية الوطنية للحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، أنهم واجهوا انتقادات كثيرة قبل مشهد انطلاق الحوار الوطني، مؤكدا أنه بعد مشهد الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني أصبحنا أمام حدث سياسي غير مسبوق في الحياة المصرية السياسية.

وأوضح رضا صقر، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن انطلاق الحوار الوطني حدث سياسي غير مسبوق في الحياة المصرية السياسية لأنه لم يكن هناك كتالوج قبل ذلك أو سابقة لهذا الحدث في التعامل مع الحياة السياسية، مؤكدا أن الحوار الوطني يجري لاحتياج المجتمع المصري له ولمواجهة التحديات.

وتابع: "الرئيس السيسي وضع من خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية استراتيجية وطنية للحوار الوطني، ونسعى لترك حياة كريمة للأجيال القادمة ودولة مصرية قائمة، والرئيس يعزز الحوار الوطني لمواجهة التحديات العالمية"، مؤكدا أننا أمام حوار وطني حقيقي يمس المواطن والشارع المصري وليس هناك خطوط حمراء.