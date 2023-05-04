انت الان تتابع خبر ميسان.. الإطاحة بمتهمين بحوزتهما شرائح سيم كارت غير مسجلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "من خلال معلومات دقيقة من أحد مصادرها الموثوقة حول وجود اشخاص يتاجرون بالشرائح (السيم كارت) غير الاصولية وعلى الفور تم استحصال الموافقات الأصولية وتشكيل قوة من المديرية ونصب كمين محكم نتج عنه الاطاحة بالمتهمين بالجرم المشهود ".



واضافت، انه "ومن خلال تفتيش المتهمين وجد بحوزتهم شرائح سيم كارت عدد (42) غير مسجلة معدة للبيع"، مشيرة، الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم اصوليا".

