انت الان تتابع خبر بالأرقام.. إحصائية تكشف عدد الولادات العراقية خلال عام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "وزارة الصحة وبتوجيه مباشر من الوزير صالح الحسناوي اولت اهتمام خاص بالصحة الإنجابية وبتخصص النسائية والأطفال وتقديم الرعاية الصحية المتكاملة".وأضاف أن "المؤسسات الصحية في العراق شهدت ولادة (903,016) ولادة عدا أقليم كردستان، فيما سجلت الوزارة (3,105) ولادة خارج العراق في مختلف دول العالم"، مبينا ان "ولادات الذكور كانت الإجمالي (463,327) فيما بلغت ولادات الاناث (442,794) ولادة".

وأوضح البدر أن "العاصمة بغداد تصدرت اعداد الولادات بواقع (206,922) ولادة فيما حلت البصرة بالمرتبة الثانية بواقع (92,147) ولادة، ومحافظة نينوى بالمرتبة الثالثة بواقع (88,302)، فيما كانت محافظة النجف الاشرف الأقل بنسبة الولادات بواقع (47,519) ولادة".

ولفت، إلى ان "الولادات داخل المستشفيات الحكومية بلغت 76% والولادات داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية 1,3% في وقت بلغت الولادات داخل المستشفيات الاهلية بنحو 22%"، مبيناً أن "الولادات الطبيعية منها بلغت (512,746) ولادة، في وقت بلغت الولادات القيصرية بنحو (390,270) ولادة".

وتابع، أن "العراق سجل ولادات لعراقيين خارج العراق في العديد من الدول خلال 2022 من بينها تركيا وألمانيا وأميركا والسويد وبريطانيا وأستراليا وإيران وسوريا والأردن والامارات وغيرها من الدول".

واكد، أن "جميع الولادات حظيت بتقديم الرعاية الصحية سوى للأمهات او المولود وتلقت العلاجات لحين خروجها من المستشفى ومن ثم انتقلت الرعاية الى مراكز الرعاية الصحية الأولية للمتابعة الصحية".