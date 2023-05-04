انت الان تتابع خبر بتهم مختلفة.. الإطاحة بأربعة متهمين في محافظتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع من الاطاحة بأحد المتهمين الذي يمارس عمليات الاتجار بالبشر من خلال بيع النساء وتهريبهن خارج البلاد، تمت العملية وفق معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال كمين محكم نفذته المفارز انفا وسط العاصمة".وعلى صعيدًا اخر، القت مفارز المديرية ذاتها القبض على احد مروجي الحركات المتطرفة ضمن المحافظة، حيث تهدف هذه الحركات الى تهديد السلم المجتمعي، ضبط بحوزته منشورات تحرض على المرجعيات الدينية بالإضافة العثور على مبالغ مالية تم جمعها على شكل تبرعات لأحدى الحركات المتطرفة"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ اجراءات القانونية بحقه واحاله الى القضاء".

وفي سياقا منفصل، وبجهد استخباري دقيق استطاعت من خلاله مفارز مديرية استخبارات وامن النجف الاشرف من القبض على متهمين اثنين من تجار ومروجي المواد المخدرة في محافظة النجف، عثر بحوزتهما على حبوب ومواد مخدرة مختلفة".

وأضافت، انه "جاء القبض بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة وصدور مذكرتا قبض بحقهما وفق احكام المادة (٢٨) مخدرات".

